Rechtszaak tegen Bill Cosby opnieuw uitgesteld

De rechter wil eerst een beslissing nemen over een van de twaalf juryleden. Volgens het juridische team van Cosby zou het bewuste jurylid tijdens een selectieprocedure tegen een ander potentieel jurylid hebben gezegd dat de 80-jarige komiek schuldig is.

Juryleden worden geacht onpartijdig de rechtszaak in te gaan en daarom wil de rechter eerst in gesprek met het jurylid. Het is onbekend wanneer de zaak verder gaat.

De zaak moet nogmaals worden gevoerd omdat een jury vorig jaar niet tot een oordeel kon komen. Twaalf nieuwe juryleden buigen zich over de vraag of Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in 2004. Zij is één van de tientallen vrouwen die Cosby de afgelopen jaren hebben beschuldigd van seksueel misbruik.

Demonstrant

Overigens werd de eerste zittingsdag ook gekenmerkt door een opvallende demonstrant. Toen Cosby bij de rechtbank aankwam, werd hij bijna aangevlogen door een topless vrouw, actrice Nicolle Rochelle.

Op haar lichaam had ze de namen geschreven van de vrouwen die Cosby beschuldigen van misbruik. De vrouw, die te zien was in vier afleveringen van The Cosby Show, werd daarop afgevoerd door de politie.