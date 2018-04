Linda de Mol werd op jonge leeftijd aangerand

Dat vertelt de 53-jarige presentatrice in de editorial van haar eigen blad LINDA.

"Hij duwde me de heg in, zijn handen waren overal, hij rukte mijn blouse kapot en het is dat een vriendinnetje van mij het vanuit de schuur zag gebeuren en zo begon te gillen dat hij me losliet en wegrende."

De Mol deed met haar moeder aangifte bij de politie, maar de man die later werd opgepakt en ook toegaf de dader te zijn, bleek dat uiteindelijk toch niet te zijn. "Hij had zo veel vrouwen lastiggevallen dat hij blijkbaar niet meer wist wie niet en wie wel."

Seksuele omgang

Volgens de presentatrice zou er op scholen meer aandacht moeten zijn voor seksuele omgang. "Kinderen leren de biologische feitjes en worden gewaarschuwd voor ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes, maar met elkaar praten over wanneer iets ongewenst is of wat als onprettig of bedreigend of vernederend wordt ervaren, ho maar."

Ook ouders hebben daarin een taak, vindt De Mol. "Als ouder kun je niet vaak genoeg benadrukken dat je in een situatie die niet goed voelt heel duidelijk nee moet zeggen."

De nieuwe editie van LINDA, die vanaf woensdag in de winkels ligt, staat in het teken van #metoo. Arie Boomsma vertelt in het blad onder meer over zijn ervaringen met Job Gosschalk, die vorig jaar door meerdere acteurs werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.