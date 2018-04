Michiel Huisman herkent zichzelf zelden in 'diepte-interviews'

"In het leukste geval hoor je jezelf ineens iets formuleren waarvan je nog niet wist dat je dat vond, maar wanneer heb je dat nou? Eens in de honderd jaar. In het slechtste geval zit je het gesprek tandenknarsend uit en kom je totaal gefrustreerd thuis", zegt de 36-jarige acteur in gesprek met Kim van Kooten in LINDA.

Bij press junkets, waar journalisten achter elkaar korte interviews doen over een film of serie, heeft de acteur minder moeite met geïnterviewd worden. "Dan draai ik gewoon mijn verhaaltje af. Televisie-interviews zijn op zich ook prima, daar heb ik zelf controle over hoe ik overkom."

De acteur wil altijd overal eerlijk antwoord op geven. "Maar tegelijkertijd kan ik me zo vreselijk ergeren aan de gemakzucht van de vragensteller en ik ben.. (...) extreem beleefd, ja."