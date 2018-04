Hof legt zanger Dean Saunders 18 maanden celstraf op wegens brandstichting

Het hof in Amsterdam oordeelde maandag dat Saunders anderhalf jaar de cel in moet, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

In de nacht van 26 op 27 augustus 2014 heeft Saunders met brandspiritus de auto van zijn ex-schoonvader in brand hebben gestoken. Omdat de auto vlakbij een drive-in woning stond geparkeerd, bestond er een risico op het overslaan van de brand naar de woning en was er levensgevaar voor de mensen die op dat moment in de woning sliepen.

Gebroken kaak

Daarnaast is Saunders schuldig bevonden van mishandeling van zijn ex-vriendin en moeder van hun zoon. De zanger heeft haar een gebroken kaak geslagen, tijdens een proeftijd van een veroordeling die volgde nadat hij haar eerder had mishandeld.

Saunders ontkent de brand te hebben gesticht, maar wordt niet door het hof geloofd, vanwege meerdere bewijzen. Zo had hij tegen ex-vriendinnen gezegd dat hij in de buurt van de brand was en had hij zijn broer eerder die avond gevraagd de brand te stichten. Daarna zocht hij informatie op internet over manieren om het beste een auto in brand te steken. Ook stond op het bewuste moment zijn telefoon ruim een uur uit.

Omdat de brand mogelijk levensgevaarlijk was, is besloten Saunders een hogere straf te geven.

Reactie Saunders

De 37-jarige zanger is het niet eens met de veroordeling en accepteert niet dat hij wordt beschuldigd voor iets dat hij niet heeft gedaan.

"We hebben overal rekening mee gehouden, ook hiermee", zei hij na afloop van de rechtszaak. "Maar het blijft natuurlijk hartstikke jammer. Dit is iets wat je niet wil, maar iets wat je moet accepteren."

Saunders laat het er niet bij zitten. "We hebben gelijk cassatie aangetekend, dus we gaan nog hoger dan hoger beroep en dan hopen we dat we daar ons gelijk kunnen halen. Want ik blijf gewoon niet accepteren dat ik word beschuldigd van iets wat ik absoluut niet gedaan heb."

Dean Saunders won in 2011 de talentenjacht Popstars. Zijn jongere broer Ben won in datzelfde jaar The Voice of Holland.