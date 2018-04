Advocaat: Gordon bedreigde 'ex' met mes

De advocaat van Gordon bevestigde in de rechtszaal dat er een incident is geweest met een mes. De zanger zou onder invloed van alcohol met een mes in zijn handen een klap hebben gegeven aan Kevin, nadat hij ontdekte dat hij door de man met meerdere vrouwen werd bedrogen.

Er zou geen sprake zijn geweest van een gevaarlijke situatie en Gordon zou een dag later zijn excuses hebben aangeboden.

Gordon heeft bij de rechtbank nogmaals gezegd spijt te hebben Kevin een klap te hebben gegeven. De zanger zegt zich het vooral "niet te kunnen herinneren".

Examenfraude

Ook schaamt de zanger zich omdat hij Kevin geholpen zou hebben met het plegen van examenfraude. Volgens Gordon wilde Kevin zo graag met hem mee op vakantie naar Kaapstad, dat de arts in opleiding anderen betaalde om een onderzoeksverslag te schrijven. De 2.500 euro die Kevin daarvoor nodig had, kreeg hij van Gordon.

"Dat had ik nooit moeten doen", zegt de entertainer achteraf. Gordon zei "mee te doen in een soort van verliefde waanzin". Hij vertelde de rechter dat hij het als zijn burgerplicht ziet Kevins fraude aan te kaarten. "Dat heeft ook met gewetensbezwaren te maken", lichtte Gordon na afloop van de zitting toe.

Kevin zegt dat hij helemaal geen fraude heeft gepleegd, en verklaarde dat ook onder ede van de examencommissie van het AMC. Het onderzoek loopt nog. De man uit Almere, die zegt dat er tussen hem en Gordon nooit sprake was van een relatie, wil sinds de aanvaring in februari volledig met rust gelaten worden.

Stalking

De zanger wordt door Kevin, die in februari op sociale media door Gordon bestempeld werd als zijn nieuwe vriend, aangeklaagd voor stalking. De man eist een contactverbod. Verschillende journalisten deden op Twitter verslag.

De advocaat van Gordon zei maandag dat de zanger en Kevin elkaar al sinds 2014 kennen en na een pauze een relatie kregen. De zanger zou hem hebben meegenomen op vakantie en verschillende cadeaus voor hem hebben gekocht. Kevin zou de relatie geheim hebben willen houden.

Kevin eiste aanvankelijk dat Gordon alle berichten over hem op sociale media verwijderde. Toen de presentator daar gehoor aan gaf, leek het kort geding even van de baan. Kevin beweert echter dat Gordon hem nog steeds lastigvalt.

De advocaat van de zanger liet in de rechtszaal weten dat Gordon voor het laatst een bericht heeft gestuurd op 3 maart en dat er absoluut geen sprake zou zijn van stalking. Ook zegt hij dat de entertainer niet meer in het openbaar zal praten over zijn "ex".

Kevin zegt nog altijd veel last te hebben van Gordon. "Het probleem is dat ik met rust gelaten wil worden, en dat gebeurt niet." De entertainer zou al enige tijd geen contact meer hebben opgenomen met Kevin, maar wel zijn vrienden, familie en exen benaderen. "Het vindt achter de schermen plaats", zei Kevin.

Uitspraak

Op 23 april doet de rechtbank uitspraak in het kort geding dat door Kevin werd aangespannen. De rechter had beide partijen voorgesteld om er samen uit te komen, maar dat is kennelijk niet gelukt.

De voorzieningenrechter in Lelystad wees beide heren erop dat intieme correspondentie van beiden op straat kan komen te liggen als gevolg van een vonnis. Hoewel Gordon in tranen was toen hij dat hoorde en Kevins grootste wens is met rust gelaten te worden, komt het toch tot een uitspraak.

Kevin eist een contactverbod, dat met een dwangsom kracht bij moet worden gezet. Dat gaat volgens Gordon en zijn advocaat te ver. De entertainer wil op zijn beurt een rectificatie, zodat hij "gerehabiliteerd wordt in mijn status als BN'er dat ik geen leugenaar ben". Dat vinden Kevin en zijn advocaat dan weer een brug te ver.