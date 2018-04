Arie Boomsma bleef na seksuele intimidatie bevriend met Job Gosschalk

In gesprek met Goedele Liekens in LINDA legt Boomsma (44) uit dat hij door Gosschalk 's avonds via een sms'je werd uitgenodigd om langs te komen voor een casting.

"Job zei: 'Stel je voor dat je thuis bent, alleen, je zit een film te kijken en wordt opgewonden. Je raakt jezelf aan.' Zo knalt-ie er natuurlijk niet meteen in, het wordt voorzichtig opgebouwd. Waardoor jij gaat denken: ja, als je dit kúnt, is dat als acteur een ver­dienste, omdat je dan echt alles weet buiten te sluiten."

Volgens de presentator is het zijn redding geweest dat hij geen echte acteur is. Daarbij durfde hij ook te zeggen dat hij zich ongemakkelijk voelde. "Het gekke is: juist omdat ik me uitsprak en mijn grens stelde, is onze band daarna veel sterker geworden."

Projecten

Ondanks wat zich tussen de twee heeft afgespeeld, bleven de twee daarna bevriend. "We hebben daarna nog een aantal leuke projecten samengedaan." Echter heeft Boomsma geen contact meer met Gosschalk gehad nadat de castingdirecteur eind vorig jaar beschuldigd werd. "Ik heb niets meer van hem gehoord en ik heb hem ook geen bericht gestuurd. Want wat schrijf je dan?".