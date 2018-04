Anita Witzier wil meer openheid over overgang

"Een griepje kun je uitzitten, maar de overgang kan tien jaar duren", zegt ze in De Telegraaf.

"We kunnen niet steeds maar onze kop in het zand steken. Daarvoor moeten vrouwen ook de hand in eigen boezem steken, al hangt die misschien iets lager dan 20 jaar geleden. Val elkaar niet af, maar praat erover."

De 56-jarige Witzier had zelf veel last van de overgang. "Ik vergat alles, sliep bijna niet meer en was buitengewoon verdrietig."

Ze vervolgt: "Ik wil het geen depressie noemen, maar voelde me zo ontzettend rot dat ik het liefst de hele dag in bed wilde blijven. Dat kon natuurlijk niet, want ik moest gewoon werken en had ook nog twee kinderen thuis."

Hormoontherapie

Ze startte met hormoontherapie en inmiddels gaat stukken beter. "Ik slaap weer goed, heb veel meer energie, voel me weer vrolijk. Kortom: Ik kan weer leven."

Over haar worsteling en ervaringen met de overgang schrijft ze columns. "Daar krijg ik heel veel positieve reacties op. Mensen vinden het herkenbaar. Dat is de bedoeling, dat we er samen over durven praten en ons er niet voor schamen."

Maandag is ook de Week van de Overgang van start gegaan, waarin met verschillende activiteiten en bijeenkomsten aandacht aan de menopauze wordt besteed.