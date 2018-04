Christina Curry wil veel gaan reizen met toekomstige kinderen

Het krijgen van een kind met haar vriendin Shenta is echter nog niet aan de orde, vertelt Curry in De Telegraaf. "We hebben nog een paar jaar om daarover na te denken. Tegen die tijd zien we wel wat goed voor ons voelt. Eerst willen we nog genieten van elkaar."

Curry (27) zegt dat zij en haar vriendin "eigen ideeën" hebben over de opvoeding. "Ik vind het bijvoorbeeld bizar dat vierjarigen al een iPhone 7 hebben. Dat laten wij niet gebeuren."

Een huwelijk zal er eerder van komen dan kinderen. Volgens Shenta "hangt een aanzoek in de lucht" en zou een huwelijk in 2019 kunnen. "Ik zit echt op het randje van: 'Het zou zomaar kunnen gebeuren'. Elke dag krijg ik van Christina de vraag: 'Waar blijft mijn ring?' Ik word levend verbrand als ik het niet doe. Maar ik wil haar niet zomaar vragen. Christina verwacht en verdient iets romantisch en speciaals. Rome lijkt me een mooie plek, wie weet."