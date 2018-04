Nieuwe poging in misbruikzaak Bill Cosby van start

Begin april werden twaalf nieuwe juryleden gekozen die zich zullen buigen over de vraag of Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in 2002. Zij is één van de tientallen vrouwen die Cosby de afgelopen jaren hebben beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste van die gevallen zijn echter verjaard.

De advocaten van de 80-jarige Cosby hebben in aanloop naar de zaak met succes gepleit om meer getuigen tegen de komiek op te mogen roepen. Naast Constand zullen nu vijf andere beschuldigers, onder wie model Janice Dickinson, hun verhaal doen in de rechtbank. Ook het team van Cosby krijgt in de nieuwe zaak meer troeven in handen: hij mag een eerder geweigerde getuige oproepen en bewijs dat Constand geld van hem aannam opnemen in de verdediging.

Indien schuldig bevonden zal de eens zo populaire The Cosby Show-ster waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Op elk van de drie aanklachten van zware seksuele mishandeling staat een celstraf van maximaal tien jaar.