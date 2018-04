Countryzangeres Miranda Lambert is weer single

Verschillende bronnen bevestigen aan Us Weekly dat de relatie over is.

Vorige maand sprak Lambert in een interview over hoe ze verdriet verwerkt in haar muziek. "Ik wil dat je je verdrietig voelt, kwaad, gelukkig en nostalgisch en soms over de rooie", vertelde ze. "En een onderdeel van gevoelens is ook hartezeer, helaas."

Lambert en East kregen in de herfst van 2015 wat met elkaar. Een paar maanden daarvoor kondigde ze haar scheiding aan van countryzanger Blake Shelton, die in de winter van 2015 wat kreeg met Gwen Stefani.