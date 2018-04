Bollywoodster Salman Khan op borgtocht vrij in stroperszaak

De rechter heeft Khan toch geen gevangenisstraf opgelegd, omdat er onder meer wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de getuigen.

Fans van de immense populaire filmster staken vuurwerk af bij zijn huis vanwege het heugelijke nieuws over zijn vrijlating. De borg is vastgesteld op omgerekend 700 euro. Een schijntje voor de acteur die vorig jaar met een inkomen van 37 miljoen euro in de wereldwijde top-10 van meest verdienende filmsterren stond.

De illegale jachtpartij in de Indiase staat Rajasthan achtervolgt Khan al jaren. In 2006 werd hij al eens veroordeeld tot vijf jaar cel, maar vervolgens weer vrijgesproken in hoger beroep. In 2015 kreeg Khan ook een celstraf van vijf jaar wegens het overrijden van vijf zwervers, van wie er één overleed. Na beroep werd hij vervolgens ook in die zaak vrijgesproken.