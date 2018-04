Arnold Schwarzenegger weer thuis na hartoperatie

"Arnold is weer thuis", deelt Daniel Ketchell, de woordvoerder van de 70-jarige acteur, op sociale media. "Hij is daar aan het herstellen en het gaat ontzettend goed met hem."

Schwarzenegger heeft ruim een week in het ziekenhuis doorgebracht. Het was de tweede hartoperatie voor de Terminator-acteur en voormalig gouverneur. De vervangen hartklep was in 1997 bij een eerdere operatie in het hart van Schwarzenegger geplaatst.