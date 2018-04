Dries Roelvink had graag journalist willen zijn

"Ik had de journalistiek wel in gewild, ik zou graag doen wat jij doet want ik houd van taal", aldus de 59-jarige Roelvink in gesprek met De Telegraaf.

"Maar doordat ik alleen lagere school heb, maak ik veel spelfouten. App ik een berichtje, dan google ik ondertussen of iets nou met -d, -t of -dt moet."

Wel zegt de zanger dat hij zijn biografie Toverballen, die in 2010 uitkwam, zelf heeft geschreven. "Met de hand. (…) Mensen wilden het gewoonweg niet geloven, tot ik een journalist die stapel blaadjes liet zien."

Humor is vaak de insteek van Roelvinks bijdrage in de radioshow. "Van de week ging het over de vleestaks, heb ik het recept van mijn gehaktbal gegeven. Het was woensdag, hè, gehaktdag." Maar bij bepaalde onderwerpen pakt hij het anders aan. "Is genocide het onderwerp, dan kun je geen grappen maken. Heb ik het dicht bij mezelf gehouden met het oorlogsverhaal van mijn vader en moeder."

Fijnproever

Roelvink houdt niet alleen van taal, ook meent hij een "culinaire fijnproever" te zijn en te houden van koken. "Boodschappen doen, wit kleed over de tafel, zodat het er piekfijn uitziet. Maar ik kook nooit voor meer dan tien man, anders schiet ik compleet in de stress."