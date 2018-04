Annet Malherbe 'geen type' voor bekendheid

"Ik ben er gewoon geen type voor", zegt Malherbe in het AD. Ze kreeg bij het grote publiek vooral bekendheid door haar rol als Juffrouw Jannie in Debiteuren Crediteuren van Jiskefet en als Willemijn Lodewijkx in de serie Gooische Vrouwen. "De mensen denken: daar komt Willemijn Lodewijkx, dat wordt lachen. Nou, dat wordt het dus niet. Thuis wel, maar niet voor wildvreemden."

Mensen komen geregeld naar haar toe om een praatje te maken. "Dat is niet per se leuk. Maar het hoort er blijkbaar bij. Kijk, mensen willen je meestal gewoon een complimentje geven. Dat hoort bij het baantje. Maar ik zoek het niet op, maak nooit oogcontact met mensen van wie ik vermoed dat ze om die reden een praatje willen maken."

De 60-jarige actrice denkt dat mensen haar vaak anders zien dan ze werkelijk is. "Ik hoor altijd dat ik nogal heftig overkom", bekent ze. "Vind ik onterecht. Ik ben duidelijk. Als ik iets vind, zeg ik het. Zonder omwegen. Mensen vinden me daardoor soms intimiderend." Die kritiek laat haar niet koud. "Als iemand totaal geïntimideerd is door mij, is dat niet goed natuurlijk. Dan moet ik me aanpassen, dat lijkt me duidelijk."