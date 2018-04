Roddeloverzicht: Spaanse koninginnen 'op de vuist' en Barbie De Film

Ach, de liefde. Iemand ontmoeten, wat ongemakkelijke dates, verliefd worden en verder een mooi, gelukkig leven samen leiden. Alles is leuk, maar er zijn altijd wat dingen waar je tegenop kan zien. Voor veel mensen is dat de eerste ontmoeting met 'de schoonouders'. De eerste indruk is belangrijk en je wil niets liever dan dat de ouders van je nieuwe partner je leuk vinden.

Bij best wat mensen gaat dat niet zoals ze hoopten: niet voor niets zit er in de gemiddelde romcom altijd een verschrikkelijke schoonmoeder waar iedereen een hekel aan heeft. Uit het leven gegrepen zijn zulke scenario's voor velen.

De meeste mensen zullen proberen iedere ontmoeting met de schoonfamilie uit de weg te gaan: als je ze niet ziet, kun je ook geen ruzie krijgen. Maar als lid van het Koninklijk Huis is die optie er niet echt. Iedere zoveel weken is er wel weer een moment waarop de gehele familie wordt verwacht en dus moeten de prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen keer op keer die confrontatie aan.

Dat gaat wel eens fout, zo bleek deze week: tussen koningin Sofia en koningin Letizia liep het uit tot een heus handgemeen. Geruchten dat het tussen Letizia en haar schoonmoeder niet botert gaan al heel lang, maar tot nu toe bleef het bij die geruchten.

Nu zorgen de feestdagen bij veel families voor wat ongemakkelijkheid en gedoe, maar wat er gebeurde bij de Spaanse royals is een voorbeeld van hoe je beter niet met dergelijke momenten om kunt gaan.

Koningin Sofia deed een poging een foto te laten maken met haar kleindochters, prinses Sofia en prinses Leonor, en Letizia deed op haar beurt alles om dit te voorkomen. In de weg lopen, voor de neus van haar kinderen gaan staan en tot slot zelfs de arm van haar schoonmoeder wegslaan: Letizia wilde écht niet dat die foto gemaakt werd. Haar echtgenoot Felipe VI moest de ruzie sussen om de situatie tussen zijn vrouw en zijn moeder niet uit de hand te laten lopen.

Wat gebeurde daar? Als we een goede vriendin van Letizia mogen geloven is er echt geen sprake van ruzie tussen de koninginnen: Letizia wilde slechts haar dochters beschermen van de opdringerige pers en bedoelde het allemaal helemaal niet zo. Maar het oordeel is al geveld: verschillende buitenlandse royaltywatchers zijn er uit en bekronen Letizia tot 'de gemene koningin' en 'gemene schoondochter'.

Flinke val

Dat de Nederlandse pers opgelucht is dat het inmiddels weer beter gaat tussen André Hazes en Rachel Hazes kunnen we wel stellen: iedere week valt er wel iets te lezen over de hereniging, de huidige band of de totstandkoming van die reünie.

Een vraag die echter, ondanks al die verhalen, blijft staan is waarom die ruzie in hemelsnaam was ontstaan. Had Rachel echt een hekel aan Monique? Ging het om iets kleins waardoor de emmer overliep? We hebben nog altijd geen flauw idee.

Deze week geeft André ons een klein kijkje in wat er in toch mis is gegaan tussen moeder en zoon, die ooit zo hecht waren dat André constant in interviews riep graag een relatie te willen met iemand die op zijn moeder leek. De zanger vertelde in een interview met Privé dat er bij zijn moeder "iets in was geslopen" waardoor ze verbitterd raakte en hard werd.

"Ze is al een poosje zichzelf niet meer. In sommige opzichten is dat misschien wel goed, want ze was op een gegeven moment een keiharde vrouw geworden. Ik heb mama ook verteld dat als ze weer zou worden zoals voor onze breuk, ik nooit meer langs zal komen."

Zijn moeder is nu "zacht en aaibaar", vindt André, maar lange tijd zag ze niet dat zij fout zat. Ze was volgens de zanger een periode "gewoon zichzelf niet". Of dat ook de reden is dat Rachel in 2017 werd opgenomen in een kliniek, kan André niet zo zeggen. "Het enige wat ik kan vertellen, is dat ze een keer flink is gevallen en dat het sindsdien niet echt lekker gaat. Het is iets wat in haar hoofd zit, maar langzaam komt alles weer terug."

Inmiddels hebben moeder en zoon bijna dagelijks weer contact. De hereniging met Rachel noemt André "voor duizend procent" de beste stap die hij had kunnen maken. "We bellen inderdaad geregeld. Gewoon even om bij te praten. En ik probeer om elkaar één keer in de week te zien. We wonen meer dan een uur van elkaar vandaan en dat maakt het soms wat moeilijker. Alles op z’n tijd. We doen het rustig aan, maar spreken elkaar vaak genoeg."

En de Oscar gaat naar..

Mochten we nog twijfelen over de Nederlandse Oscarinzending voor 2020, heeft Jake Hampel wel een idee: de voormalig manager van Samantha 'Barbie' De Jong werkt aan een film over de realityster. Acht jaar lang schreef hij van alles op over zijn cliënt, de draaidagen en hoe het achter de schermen aan toeging bij de verschillende series.

"Het script heb ik eigenlijk al. In het belang van haar kinderen heb ik nooit het achterste van mijn tong laten zien, maar er is zo veel gebeurd in de jaren dat we hebben samengewerkt. Tijdens de opnamen hadden we per dag een callsheet. Daar schreef ik dan bij wat we hadden beleefd. Zo heb ik van acht jaar een compleet dagboek. Misschien is het een prachtig script voor Barbie, de film."

Jake is sinds enige tijd niet meer de manager van Barbie, al leek daar eerst nog wat onduidelijkheid over te zijn ontstaan. Barbie zei in gesprek met Story zelf dat hij ontslagen was, Jake reageerde vervolgens in De Telegraaf op een nieuwsfeitje en nog een week later benadrukte Barbie dat het écht over was.

Echt over dus. Maar nee: de film is geen wraakactie. "Je moet altijd uitkijken als je zoiets zegt (dat er een film komt, red.) , je bent al snel een lijkenpikker. Natuurlijk is het niet acht jaar kommer en kwel geweest. Anders was ik er nooit zo lang mee doorgegaan. Maar ik kan wel zeggen: ik heb het bekeken door een roze bril, met pikzwarte glazen."

Waar Barbie zegt dat Jake haar keer op keer genaaid heeft en hij niet te vertrouwen is, benadrukt hij dat hij echt alles gedaan en gelaten heeft voor de realityster. "Deze vader heeft meer tijd in haar gestoken dan in zijn eigen kinderen. Daar heb ik nu heel veel spijt van. Dat had ik nooit moeten doen. Mijn zoons en dochter hebben mij de afgelopen jaren ook nodig gehad, maar ik was er niet voor ze. Ik kan mezelf wel voor de kop slaan."

Barbie zelf als hoofdrolspeler in de film is dus uitgesloten: beide partijen zijn hélemaal klaar met elkaar. Wie wil wel?