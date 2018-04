'Kelis weigert zoon over te dragen aan ex-man Nas'

Het was de bedoeling dat hun achtjarige zoon Knight het weekend van 31 maart bij Nas zou doorbrengen.

TMZ meldt dat Kelis weigerde haar zoon aan haar ex-man mee te geven, omdat ze beweert dat Knight graag Passover (een Joods feest, in het Nederlands Pesach, red.) zou willen vieren bij zijn moeder.

Volgens Nas is hier niets van waar en is het niet de eerste keer dat Kelis moeilijk doet om haar zoon aan Nas mee te geven. De rapper, bekend van nummers als If I ruled the world en Street Dreams, beweert dat de zangeres (Milkshake en Trick me) een keer in schreeuwen uitbarstte en riep dat hij het kind niet mocht meenemen. Ook zou Kelis meerdere keren hebben geweigerd wanneer Nas vroeg of hij Knight van school mocht halen.

Eis

Nas eist nu 22.000 dollar van zijn ex-vrouw, de advocaatkosten die hij heeft uitgegeven omdat Kelis zou verzaken in de afspraken die zijn gemaakt voor de gedeelde voogdij.

Hierin is onder meer vastgelegd wie het kind tijdens welke feestdagen krijgt. Zo is Knight met Vaderdag bij zijn vader en viert hij Moederdag bij zijn moeder. Ook de verjaardagen van de jongen worden verdeeld. Vader Nas mag de even verjaringen van zijn zoon vieren en moeder Kelis viert de oneven verjaardagen met Knight.

Nas (44) en Kelis (38) scheidden in 2010 na een huwelijk van zes jaar. Afgelopen december eiste Nas nog meer medewerking van zijn ex-vrouw om zijn zoon meer te kunnen zien.