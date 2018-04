'Acteurskoppel Dominic Cooper en Ruth Negga uit elkaar'

"Ze zijn op een vriendschappelijke manier uit elkaar gegaan en blijven vrienden", vertelt een ingewijde aan Us Weekly.

De Britse acteur, die eerder een relatie had met Amanda Seyfried, leerde de Ethiopisch-Ierse actrice kennen toen ze beiden in het theaterstuk Phedre speelden in 2009. Daarna werkten ze nog een aantal keer samen, waaronder voor de film Warcraft in 2016.

De 39-jarige Cooper is vooral bekend van zijn rol als Sky in de musicalfilm Mamma Mia! Hij pakt de rol dit jaar weer op in het vervolg Mamma Mia! Here We Go Again. De 36-jarige Negga kreeg in 2016 een Oscarnominatie voor beste actrice voor haar rol in de film Loving.