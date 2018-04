John Stamos (54) heeft 'hele leven gewacht' op vaderschap

"Hier heb ik mijn hele leven op gewacht", zei de acteur tegen Entertainment Tonight. "Ik ben zo emotioneel en kijk er zo naar uit. Ik droom over onze baby."

Stamos ziet het aankomende vaderschap als een nieuwe periode in zijn leven. "Ik heb geen idee wat ik nu zou doen als er geen baby zou komen. Ik heb eigenlijk alles al gedaan wat je je kunt wensen. Ik heb tot nu toe een gezegend leven gehad, maar het mooiste moet nog komen."

De acteur is sinds februari getrouwd met Caitlin McHugh. "Ze is zo mooi zwanger. Ze is de meest elegante vrouw die ik ooit heb ontmoet en ze gaat op zo'n fantastische manier om met haar zwangerschap. Ze is magisch. Ik heb haar nog nooit iets slechts over iemand horen zeggen."

Rebecca Romijn

Stamos was eerder getrouwd met het Amerikaans-Nederlandse topmodel Rebecca Romijn. Dat huwelijk eindigde in 2005.