Dat vertelde de 34-jarige Macklemore, de artiestennaam van Ben Haggerty, aan het Ierse radiostation SPIN 1038.

In het interview werd hem gevraagd wat hij op 17 maart met St. Patrick's Day had gedaan, waarna de rapper niets anders kon zeggen dan dat hij in het ziekenhuis was voor de geboorte van zijn tweede dochter.

In september maakte Macklemore bekend dat zijn vrouw zwanger was. In mei 2015 kregen ze hun eerste dochter: Sloane.