Ronnie Flex drinkt meer nu hij niet meer blowt

De 25-jarige rapper drinkt dan eigenlijk altijd cognac, vertelt hij in gesprek met Playboy. De hoeveelheden alcohol zouden best minder kunnen, maar zijn volgens Ronell Langston Plasschaert, zoals de rapper echt heet, niet problematisch.

"Ik ben ook geen cognackenner ofzo. Ik vind het niet eens echt lekker, het helpt me gewoon om wat losser te worden en uit mijn schulp te komen", aldus de rapper.

Niet alleen verdovende middelen zijn verslavend voor Plasschaert, ook aandacht is hij zeer gevoelig voor. "Van niet meer in de rij staan voor de club tot bij de bank: dat zijn allemaal extraatjes. En ja, ik heb soms te lang niemand gesproken, dan zet ik gewoon een foto op Instagram van mezelf op de bank, en een uur later ga ik dan door mijn DM’s struinen. Dat is wel iets om over na te denken, misschien, omdat het ook een vorm van verslaving is."