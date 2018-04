Susan Visser heeft geen 'samenwoonfantasieën'

In gesprek met JAN vertelt de 52-jarige Gooische Vrouwen-actrice dat het lang duurde voordat zij weer openstond voor een serieuze relatie.

"Ik vond het wel leuk om een vriendje te hebben, maar had totaal geen zin in een echte relatie, met toekomstplannen en zo. En nog steeds heb ik helemaal geen samenwoonfantasieën. Ik zie mensen om me heen opnieuw trouwen en samenwonen; ik ben heel benieuwd of ik daar ooit nog met iemand voor zou willen gaan."

Dikke verkering

Momenteel is de actrice naar eigen zeggen "heel feestelijk aan het daten met een enorme leukerd". "Ik geniet wel heel erg van verliefd worden, het spel van elkaar veroveren. Maar tot nu toe heeft dat bij mij nog niet geleid tot de behoefte aan dikke vette verkering."

In het interview zegt Visser dat ze haar echtgenoot, die in 2007 overleed aan de gevolgen van een hartstilstand, op een voetstuk plaatste. "Toen Roef overleed, zaten we in een ontzettend goede periode. Roef was gewoon een fantastische kerel."

Andere mannen gaf ze daardoor geen eerlijke kans. "Iemand die er niet meer is, kan ook niets verkeerd meer doen."