Schoonvader Pippa Middleton door tweede vrouw van verkrachting beschuldigd

Volgens The Sun claimt een tweede vrouw dat de 74-jarige hotelbaas haar in de jaren tachtig heeft gedwongen om seks met hem te hebben. Rechercheurs van de politie in South Yorkshire onderzoeken de aanklacht. Verdere details over de vrouw of haar aanklacht zijn niet bekend.

Een vrouw, nu in haar dertiger jaren, beschuldigde Matthews eerder al dat hij haar in 1998 en 1999 op St. Barths en in Parijs zou hebben verkracht.

De multimiljonair werd vorige week gearresteerd op de luchthaven Parijs-Orly nadat een familielid naar de politie was gestapt. Hij wordt voorgeleid aan rechters in de Franse hoofdstad. Matthews ontkent alle aantijgingen.