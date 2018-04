Onderzoek naar inkijken medisch dossier Samantha 'Barbie' de Jong

Een klokkenluider maakte via de website Publeaks melding van het veelvuldig misbruik maken van de positie door medisch personeel van het ziekenhuis. Het Haga-ziekenhuis bevestigt aan het nieuwsprogramma EenVandaag dat er onderzoek wordt gedaan.

Het ziekenhuis kan werknemers die over de schreef zijn gegaan disciplinaire maatregelen opleggen.

''Wij zijn hier echt van geschrokken", aldus de zegsman. Het ziekenhuis gaat medewerkers die de regels hebben overtreden daarop aanspreken. Werknemers die voor de eerste keer in de fout zijn gegaan krijgen een waarschuwing. Maar tegen personeel dat vaker in de fout is gegaan, worden disciplinaire maatregelen getroffen, mogelijk zelfs ontslag, aldus de woordvoerder.

Dat regels zijn overtreden, was al bekend bij het ziekenhuis voordat de klokkenluider naar buiten trad. ''Dit kwam aan het licht bij periodieke controles die wij uitvoeren."

Tweede onderzoek

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar de inbreuk van het medisch dossier. "Het datalek is bij ons gemeld. We kijken ernaar, daar is een vaste procedure voor'', laat een woordvoerster weten.

De Jong is op de hoogte gesteld van het onderzoek. De realityster werd in januari ongenomen in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging.