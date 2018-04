Zwangerschap van vriendin Dwayne 'The Rock' Johnson was niet gepland

Hun voorgenomen huwelijk op Hawaï is daarom ook uitgesteld, vertelt Johnson woensdag aan The Rolling Stone. "Mama wil geen bruiloftsfoto's met een dikke buik. Mama wil er goed uitzien."

De 45-jarige acteur kijkt uit naar de komst van zijn kind. "Ik kreeg Simone (zijn eerste dochter, red.) toen ik 29 was. Jongens worden niet gauw volwassen, maar veel later, dus het is leuk om nu weer een baby te krijgen."

Ook weet Johnson al hoe het meisje gaat heten. "We denken eraan om haar Tia te noemen, heel simpel."

Relaties

Dwayne Johnson heeft sinds 2007 een relatie met de 33-jarige Lauren Hashian, met wie hij in 2015 dochter Jasmine kreeg. In 2001 werd hij vader van dochter Simone, die hij kreeg met zijn ex-vrouw Dany Gracia. De twee gingen in 2007 uit elkaar.