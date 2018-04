André Hazes vindt zijn moeder weer 'zacht en aaibaar'

"In het verleden is er bij haar iets ingeslopen waardoor ze verbitterd raakte en hard werd. Dat neem ik haar niet eens kwalijk. Ze heeft niet het leukste leven gehad. Als je dan ook nog je zoon en kleinkind niet ziet, hakt dat er wel in", aldus de zanger (24) in gesprek met Privé.

Hazes zegt dat zijn moeder nu "alles lief en mooi" vindt. "Mijn moeder is een beetje ziek en ik heb het gevoel dat ze door Dré sneller herstelt. Door haar ziekte kent ze nog weinig emotie, maar toen ze haar kleinzoon op schoot kreeg, brak ze. Dat is een goede ontwikkeling."

Rachel Hazes werd in april 2017 opgenomen in een kliniek voor geestelijke bijstand. Wat er precies aan de hand was, is niet bekendgemaakt. André Hazes zegt dat het moeilijk voor hem is daar iets over te zeggen. "Het enige wat ik kan vertellen, is dat ze een keer flink is gevallen en dat het sindsdien niet echt lekker gaat. Het is iets wat in haar hoofd zit, maar langzaam komt alles weer terug."

De zanger belt nu weer regelmatig met zijn moeder. De hereniging is de beste stap die hij had kunnen maken. "Geen honderd, maar duizend procent. Ik heb altijd behoefte gehad aan mijn moeder."