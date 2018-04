Kaley Cuoco had niet verwacht dat ze voor tweede keer zou trouwen

"Mijn ex had het huwelijk voor mij verpest", vertelt Cuoco dinsdag in een interview met Cosmopolitan.

"Tijdens mijn eerste huwelijke trouwde ik met iemand die na de bruiloft compleet veranderde. De persoon met wie ik eindigde, was niet de persoon die ik in eerste instantie had ontmoet. Dat was niet mijn fout, maar zijn fout."

"Ik wist hoeveel ik kon geven en hoeveel ik wilde ontvangen", zegt Cuoco. "Ik wist dat ik gewoon geduldig moest zijn... Ik moest door een heleboel dingen heen, maar uiteindelijk bracht het me naar Karl."

Relaties

Cook en Cuoco hebben sinds begin 2016 een relatie. De actrice was daarvoor getrouwd met tennisser Ryan Sweeting en eerder had ze een geheime relatie met haar The Big Bang Theory-collega Johnny Galecki, die in de serie haar echtgenoot Leonard speelt.