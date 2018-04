Beyoncé en Jay-Z tien jaar getrouwd: de hoogte- en dieptepunten

NU.nl zette de belangrijkste gebeurtenissen uit hun tienjarig huwelijk en de aanloop ernaartoe op een rijtje.

2002: The Blueprint 2: The Gift & The Curse

Eind 2002 verschijnt The Blueprint 2: The Gift & the Curse, het zevende studioalbum van Jay-Z. Beyoncé is te horen op het nummer 03 Bonnie & Clyde.

2003: Crazy in Love

Een jaar later is Jay-Z te zien in de muziekvideo bij Crazy in Love van Beyoncé. Het nummer staat op haar debuutalbum Dangerously in Love. Het nummer wint twee Grammy's: voor beste r&b-nummer en voor beste rap/lied-samenwerking.

4 april 2008: bruiloft in New York

De destijds 26-jarige Beyoncé en 38-jarige Jay-Z trouwen tijdens een intieme plechtigheid waarbij alleen goede vrienden - onder wie Gwyneth Paltrow en Michelle Williams en Kelly Rowland van Destiny's Child - en familie aanwezig zijn. Hoe lang ze dan al precies bij elkaar zijn, is onduidelijk, aangezien ze weinig over hun privéleven praten. Naar verluidt kennen ze elkaar ongeveer sinds 2000. Het huwelijk wordt pas in september bevestigd door Jay-Z en Beyoncé vertelt pas eind 2008 over de bruiloft.

Augustus 2011: Beyoncé is zwanger

Beyoncé maakt tijdens de MTV VMA's in Los Angeles bekend dat ze zwanger is door na haar optreden over haar buik te wrijven. Hun eerste kind, dochter Blue Ivy Carter, wordt geboren op 7 januari 2012.

Februari 2013: Documentaire Life is but a Dream

De HBO-documentaire Life is but a Dream over Beyoncé verschijnt, waarin kijkers een zeldzaam inkijkje krijgen in het leven van de zangeres en Jay-Z. Ook vertelt ze eerder een miskraam te hebben gehad.

Mei 2014: Het liftincident

Jay-Z, Beyoncé en haar zus Solange bezoeken het jaarlijkse Met-gala in New York. Vijf dagen later verschijnt videomateriaal waarop te zien is dat Solange Jay-Z aanvalt in een lift tijdens een afterparty. Niemand van de betrokkenen heeft ooit verteld wat er precies aan de hand was, maar de geruchten gingen dat Solange boos was wegens vermeende ontrouw van haar schoonbroer.

Juni 2014: On the Run Tour

Jay-Z en Beyoncé gaan voor het eerst samen op tournee. De On The Run Tour begint op 25 juni in Miami. Ondertussen zwellen geruchten over een huwelijkscrisis aan. "Niemand zou verbaasd zijn als ze uit elkaar gaan", zegt een ingewijde in die tijd. Volgens een bekende van Jay-Z is er echter niks van waar. "Ze zijn soulmates en ze zijn perfect voor elkaar."

April 2016: Album Lemonade verschijnt

Op HBO gaat de special Lemonade in première en ook verschijnt het gelijknamige album van Beyoncé. In nummers als Hold Up, Don't Hurt Yourself en Sorry zingt Beyoncé over ontrouw en een huwelijk in crisis, terwijl haar moeder Tina beweert dat het album over "iedereens huwelijk" zou kunnen gaan. "Iedereen is weleens belogen of bedrogen. Het gaat over de pijn, het helingsproces en hoe je weer verder gaat met je leven."

Februari 2017: Beyoncé opnieuw zwanger

Beyoncé maakt via Instagram bekend dat zij en Jay-Z een tweeling verwachten. Eind 2017 maakt Instagram bekend dat die foto dat jaar de meeste likes kreeg: ruim elf miljoen. De tweeling, zoon Sir en dochter Rumi, wordt in juni geboren.

Juni 2017: Jay-Z open over ontrouw op 4:44

Jay-Z brengt zijn dertiende soloplaat uit, genaamd 4:44. Op het album is hij open en eerlijk over zijn privéleven: hij vertelt onder meer over zijn ontrouw en hoe zijn kinderen zijn leven hebben veranderd. In interviews zegt hij later dat het schrijven van muziek over zijn huwelijksproblemen therapeutisch werkte. De rapper legt de schuld van zijn wangedrag deels bij zijn jeugd, die hij doorbracht in een achterbuurt van Brooklyn. "Je zet jezelf in de overlevingsstand en wat gebeurt er dan? Je zet al je emoties uit. Zelfs met vrouwen; je bouwt een muur om je heen. Bij mij zat dat diep. En dat leidt vervolgens tot allerlei andere zaken, zoals ontrouw."

Maart 2018: nieuwe gezamenlijke tournee

Jay-Z en Beyoncé gaan opnieuw samen touren. De kaarten voor het concert dat de twee geven in de Amsterdam Arena zijn binnen een uur weg. Later wordt een tweede concert in Amsterdam aangekondigd. De On The Run Tour II begint op 6 juni in Cardiff en gaat vervolgens langs verschillende Europese en Amerikaanse steden.