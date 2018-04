Temptation Island-verleiders Fabrizio en Pommeline bevestigen relatie

"Het was onhoudbaar geworden om onze liefde te verstoppen", aldus Tzinaridis (25), die in het huidige seizoen te zien is als verleider, in gesprek met Dag Allemaal.

Het stel moest hun relatie een tijdlang geheimhouden vanwege getekende contracten bij zender VIJF, maar mag nu bevestigen dat ze samen zijn. "In samenspraak met VIJF kregen we uiteindelijk de toestemming om nú al als koppel naar buiten te treden. In de hoop dat dit ons rust gaat geven. Zo kunnen ook wij de puntjes op de i zetten. Over wat er écht gebeurd is."

Tillière (23) kreeg in seizoen 2017 een relatie met Merijn Murk, die met Lisa Pols naar het Thaise eiland kwam. Tillière maakte onlangs bekend dat de relatie voorbij was, maar bevestigde haar relatie met Tzinaridis niet.