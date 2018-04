Kinderen oud-wielrenner Tom Boonen merkten dat hun vader afwezig was

"Valentine en Jacqueline zijn de belangrijkste reden voor mijn wielerpensioen. Ik wil een aanwezige vader zijn en als renner is dat niet evident. Ik had nog twee jaar kunnen koersen, maar ik voelde dat ze mijn afwezigheid opmerkten", zegt de viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Boonen was tussen 2002 en 2017 vijftien jaar lang profwielrenner en won onder meer in 2007 het puntenklassement tijdens de Tour de France. De 37-jarige Belg vindt het niet moeilijk om voortaan als toegewijde vader door het leven te gaan.

"Wat de nachtrust betreft, heb ik inderdaad betere tijden gekend. Om zeven uur 's ochtends wakker worden is al uitslapen, maar ik geniet ervan om een familieman te zijn. Vaak neem ik de meisjes mee naar mijn werk."

Hiv-patiënten

Boonen verdeelt zijn tijd over zijn werk als mede-eigenaar van een exclusieve autoshowroom en verkent daarnaast stapsgewijs het televisielandschap.

"Ik ga een tv-programma maken voor de VRT (Belgische omroep, red.). Ik heb lang getwijfeld of ik het zou doen, maar het voorstel was te mooi om te weigeren. (…) Bij de VRT lag al een tijdje een contract voor me klaar. Voor het eerst moest ik beslissen of ik de aandacht zelf zou opzoeken of niet. Ik vond het voorstel te mooi om het niet te doen. Het wordt een programma over hoe de fiets naar een beter leven leidt, zoals bij fietsambulanciers in Malawi die hiv-patiënten thuis gaan verzorgen. Veel meer kan ik er nog niet over kwijt, het programma zit nog in de researchfase."