Arnold Schwarzenegger weer actief op sociale media na hartoperatie

"Het is waar: ik ben terug (I'm back)", aldus de acteur en voormalig gouverneur van Californië.

"Ik ging slapen met de verwachting wakker te worden met een klein sneetje in mijn borst, maar ik werd wakker met een grote jaap - maar weet je wat? Ik werd wakker en daar ben ik dankbaar voor. Dank aan de dokters en verpleegkundigen. En ik ben zeer dankbaar voor alle vriendelijke berichten", schrijft Schwarzenegger op Twitter.

Vrijdag maakte een woordvoerder bekend dat de operatie van de 70-jarige acteur was geslaagd en dat deze opgewekt was na het ontwaken uit de narcose. Het was de tweede hartoperatie voor Schwarzenegger. De vervangen hartklep was in 1997 bij een eerdere operatie in het hart van de acteur geplaatst.

Met de uitspraak 'I'm back' refereert de acteur naar I'll be back, de uitspraak waar zijn meest beroemde personage de Terminator befaamd om is.