Rechtszaak tegen Bill Cosby opnieuw van start

De rechter oordeelde daarop dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Maandag begint het selectieproces voor de nieuwe jury. Eenmaal gekozen zullen de juryleden zich naar verwachting vanaf 9 april gaat buigen over het vervolg van de rechtszaak.

De 80-jarige Cosby wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van aanranding en zelfs verkrachting. Hierbij zou hij een aantal van hen ook gedrogeerd hebben, voordat hij hen misbruikte.

De meeste zaken zijn inmiddels verjaard, maar in het geval van basketbalcoach Andrea Constand was het niet te laat voor vervolging. Bij een eerdere behandeling van de zaak van Constand in juni vorig jaar mocht nog één ander vermeend slachtoffer haar verhaal doen.

Begin maart vroeg de aanklager de rechter toestemming om tijdens de nieuwe rechtszaak meer beschuldigers op te roepen. Hij wilde daarmee aantonen dat Cosby systematisch vrouwen drogeerde om seks met ze te hebben.

Janice Dickinson

De rechter ging akkoord en gaf toestemming om in de nieuwe rechtszaak vijf andere getuigen op te roepen. Eind maart werd bekend dat voormalig topmodel Janice Dickinson (63) een van deze getuigen zal zijn.

Dickinson beweert dat de voormalige ster van The Cosby Show haar in 1982 misbruikt heeft. Cosby zou een pil in een glas wijn gegooid hebben, waardoor het voormalig model de controle over zichzelf verloor en ten prooi viel aan Cosby, die het hele voorval ontkent.

Lisa Bloom, de advocate van Dickinson, is evenals haar beroemde client klaar voor de strijd met Cosby: "Ik sta voor, achter en naast haar in deze zaak. Ik ben er trots op om haar te mogen vertegenwoordigen."