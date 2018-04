Orange Is The New Black-actrice Ruby Rose weer vrijgezel

De twee Australische sterren waren sinds 2016 samen.

"Ik heb de afgelopen twee jaar mijn leven gedeeld met een fantastisch persoon", schrijft de actrice op Twitter.

"(...) Relatiebreuken zijn altijd ongelooflijk moeilijk, maar ik kan alleen maar dankbaar zijn voor alle dingen die we samen gedeeld en meegemaakt hebben. Het is met een zwaar hart dat ik jullie moet vertellen dat Jess en ik een aantal maanden geleden uit elkaar zijn gegaan. We houden nog steeds ontzettend veel van elkaar en ik zal haar altijd blijven steunen in alles wat ze doet", aldus Rose.

De twee hadden eerder al een relatie, voordat ze in 2016 weer een stel werden na hun samenwerking voor de videoclip van het The Veronicas-liedje On Your Side.

Films

Rose, die eerder relaties had met modeontwerper Phoebe Dahl en zakenvrouw Harley Gusman, is naast Orange Is The New Black ook bekend van de films Resident Evil: The Final Chapter, John Wick: Chapter 2 en Pitch Perfect 3.