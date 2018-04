Mandy Moore bedwingt Kilimanjaro

"Er is niets krachtiger dan te beseffen dat we tot zoveel meer in staat zijn dan we denken", schrijft ze op Instagram bij een foto van zichzelf op de top.

Moore's tocht naar de bergtop was zwaar. Met onder anderen haar verloofde liep ze de laatste dag bijna acht uur en klom ze naar 5895 meter hoogte. "We sjokten door regen, sneeuw en ijzel", schreef de 33-jarige actrice en zangeres. "Alles wat kon bevriezen bevroor: waterflessen, rugzakken, onze wimpers, haren, vingers, tenen, enzovoorts."

Ondanks de barre omstandigheden voelde de This is us-actrice zich "vastberadener dan ooit om zo'n fysieke uitdaging aan te gaan". "En toch maakten de uitputting en extreme kou het lastiger dan we hadden gedacht."

Moore droomde er al jaren van de Afrikaanse berg te bedwingen. Het bereiken van de top was voor Mandy dan ook "emotioneler en overweldigender dan ik voor mogelijk had gehouden". "Kilimanjaro eist veel van een ieder die besluit haar te beklimmen. Je hebt geen andere keuze dan gaan. En dat hebben we gedaan."