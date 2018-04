Ben Cramer (71) zes uur onder het mes voor nieuwe hartklep

De zanger, bekend van De Clown, laat aan De Telegraaf weten dat de operatie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht zes uur heeft geduurd.

"De vernieuwing van de klep moest gewoon een keer gebeuren, voordat er ernstigere klachten zouden ontstaan. Daar wil je toch niet aan denken. De arts gaf aan dat ik er net op tijd bij was.’"

Cramer merkte dat hij al enige tijd last had van kortademigheid. "Dat was op een gegeven moment wel heel erg hinderlijk en extreem. Het gekke is dat ik er bij een optreden geen last van had. Je haalt dan op een andere manier adem."

Pittig

De zanger was wel bang voor de operatie, bekent hij. "Omdat je toch een dagje ouder wordt, is zo'n ingreep best pittig. De artsen waarschuwen je daar ook voor. Er zijn risico's dat je niet meer wakker wordt."

Momenteel is Cramer aan het herstellen, wat in elk geval nog zes weken zal duren. "Pas over een half jaar kunnen ze zeggen of de operatie daadwerkelijk effect heeft. Mijn agenda is momenteel vrijgemaakt, maar half mei wil ik weer gaan optreden."