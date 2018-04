Ilse DeLange ziet vriend als 'het ultieme klankbord'

"Hij is mijn ultieme klankbord en heeft zo'n goede kijk op dingen", vertelt DeLange (40) aan Volkskrant Magazine.

"Als ik hem een nieuw liedje op mijn opnameapparaatje laat horen, zegt hij 'mooi' of hij mompelt dat het refrein te ingewikkeld is. Shit, denk ik dan, je hebt gelijk."

Volgens DeLange is Vergoossen, die drumt in haar band, nooit jaloers op het feit dat zij vooral de aandacht krijgt wanneer ze optreden. "Daarom gaat het zo goed. Hij heeft er een hekel aan in de spotlights te staan. Hij is geduldig en dienstbaar en doet er alles aan om mij op te tillen."

Twentse wortels

In het interview vertelt DeLange dat "haar Twentse wortels bepalend zijn geweest voor haar succes".

"Die Twentste nuchterheid zit diep. Mijn bodem is stevig, mijn leven overzichtelijk. Mijn broers wonen dicht bij mijn moeder met wie ik dagelijks bel of app en mijn vrienden zijn op één hand te tellen; veel vrienden hebben, lijkt me gedoe. Ik kan daardoor met een heldere blik naar voren kijken."

Nashville

DeLange bracht eind juli 1998 World Of Hurt uit en legde daarmee de basis van haar inmiddels twintig jaar durende carrière. Het album, met daarop hitsingles als I'm Not So Tough, I'd Be Yours en World Of Hurt, ging destijds meer dan 500.000 keer over de toonbank, goed voor vijf keer platina.

De laatste jaren was DeLange vooral bezig met andere projecten zoals The Common Linnets, The Voice Kids en haar rol in de Amerikaanse tv-serie Nashville. Dit jaar verschijnt nieuw solowerk.