'Zwangere Kate Middleton brengt Pasen bij ouders door'

Ook prins George en prinses Charlotte logeren bij opa en oma Middleton, aldus koninklijk correspondent Emily Andrews in haar podcast On Heir.

De hertogin van Cambridge is hoogzwanger en al met zwangerschapsverlof. Het is dan ook niet zeker of ze net als de rest van de Britse koninklijke familie de paasdienst in de St George's Chapel bijwoont. Buckingham Palace heeft niet bevestigd wie van de leden hierbij zullen zijn.

Vanuit Bucklebury in Berkshire, waar Middletons ouders wonen, is het een uur rijden naar de kapel in Windsor.