This is Us-actrice Chrissy Metz heeft relatie verbroken

De 37-jarige actrice bevestigde de relatiebreuk vrijdag in The Wendy Williams Show, meldt E! News.

Metz en Stancil leerden elkaar kennen op de set van de NBC-serie This is Us. Stancil maakt deel uit van de crew. This is Us, een comedydramaserie die gaat over een stel mensen dat heel veel met elkaar gemeen heeft, is in Nederland te zien op Fox.

Op de vraag van Wendy Williams of de twee nog bij elkaar zijn, antwoordde Metz: "Momenteel ben ik met mezelf aan het daten."

Ze komt haar ex ook niet meer tegen op de set, want Josh is overgeplaatst naar een andere show voordat ze hun relatie beëindigden. De twee zijn als vrienden uit elkaar gegaan.