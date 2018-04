Tijl Beckand en vriendin verwachten kindje

Hij weet nog niet of zijn derde kind een jongetje of meisje wordt, vertelt hij in RTL Boulevard.

"En ik weet nog niet of ik dat wel wil weten in de twintigste week van de zwangerschap. Tegenwoordig weet slechts 10 procent van de ouders het geslacht niet. De rest weet het en vertelt het ook gewoon. Ik wist het bij mijn twee dochters ook niet en dat beviel me wel."

De televisiepresentator en komiek, bekend van onder meer De Lama's, heeft al twee dochters, Bente (12) en Fiene (7) uit een eerdere relatie.