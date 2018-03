Lindsay Lohan mag niet opnieuw rechtszaak starten over computerspel

Lohan klaagde in 2014 Take Two Interactive aan. De Amerikaanse vond dat het personage Lacey Jonas te veel op haar lijkt. Aanvankelijk had ze succes, toen een rechter vond dat het personage Lacey Jonas inderdaad op Lohan lijkt.

Maar in 2016 oordeelde een hof van beroep echter dat Take Two "geen gebruik maakt van eisers naam, portret of beeld." Ook als Lacey Jones echt een kopie van de actrice zou zijn geweest, had zij volgens het hof nog geen zaak.

De actrice liet het er niet bij zitten en zocht het hogerop. Take Two Entertainment kreeg steun van de Motion Picture Association of America, de Entertainment Software Association en de American Booksellers Association.

Donderdag kwam het hoogste hof van beroep uiteindelijk ook tot de conclusie dat Lohan's rechtszaak moet worden verworpen.