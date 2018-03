Elton John zegt niet uitgenodigd te zijn voor bruiloft Harry en Meghan

"We hebben nog geen uitnodiging gehad", vertelt de 71-jarige zanger donderdag aan BBC Radio 2.

Wel laat John weten dat hij, mocht hij alsnog een uitnodiging krijgen voor de plechtigheid danwel het feest dat daarna zal plaatsvinden, dicht in de buurt is van St. George's Chapel. Hier zal het paar hun jawoord aan elkaar gaan geven. "Ik woon op een heuvel, dus ik kan er gewoon naartoe rollen", vertelt de zanger, die een huis heeft in Windsor. "Het is op rolafstand."

John is goed bevriend met de Britse koninklijke familie. In 1997, tijdens de uitvaart van prinses Diana in Westminster Abbey, zong hij het nummer Candle in the Wind dat een wereldhit werd.

John was ook aanwezig bij de bruiloft van prins William en Kate Middleton. Prins Harry en Markle treden op 19 mei in het huwelijk op Windsor Castle. Mogelijk zouden ook de Spice Girls aanwezig zijn bij de bruiloft en een optreden geven.