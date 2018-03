Roddeloverzicht: Gordon is (g)een leugenaar en wie beet Beyoncé?

Leugens, intriges en dramatische wendingen. Vreemdgaan, geweld en verraad. Nee, we hebben het niet over een gemiddelde aflevering van The Bold and the Beautiful of Goede Tijden, Slechte Tijden. We hebben het over het leven van Gordon. De zanger heeft de media altijd weten te boeien met zijn fascinerende verhalen, maar zijn biografie beloofde echt een openbaring te worden.

Gerard Joling is een narcist, John Ewbank trok zich af met Gordon en Marc van der Linden is de slechtste persoon die hij ooit in zijn leven ontmoet heeft. Er kwamen nogal wat bekende namen voorbij in de tell all van Gordon en niemand werd gespaard. Uiteraard duurde het niet al te lang voor de eerste rechtszaken werden aangespannen.

Waar John er voor koos zich slechts te distantiëren van het verhaal en Gerard ging twijfelen of hij nog wel met Gordon om wilde gaan, stapte Erik de Zwart naar de rechter voor een rectificatie. Ook Gordons zus Lydia was woest en wilde dat bepaalde passages uit het boek zouden worden aangepast. Uiteindelijk kwam dat nooit tot een zaak: zonder dat een rechter er aan te pas hoefde te komen werden wat zinnen veranderd en leek alles goed.

Lydia kon dan wel tevreden zijn, Gordons broer Johny bleef woest. Gordon maakt hem in zijn boek meerdere malen uit voor dief, zegt dat Johny ook seksueel is misbruikt en dat hij de auto die Gordon voor hun moeder kocht in de prak heeft gereden.

Gordon is een leugenaar en moet hard worden aangepakt, bepleitte Johny in Privé​. "Als iedereen nou eens opstaat - de Toppers, Gerard Joling, John Ewbank - en allemaal een rechtszaak aanspant. Dan verdwijnt het boek vanzelf uit de handel."

Niet alleen liegt Gordon over alles wat met zijn broer te maken heeft, ook van zijn verhaal over een zelfmoordpoging klopt niks, verzekerde Johny ons in het interview. "Het was pure aandachttrekkerij, van zelfmoord was geen sprake." De slaappillen waar Gordon een hele pot van op had, zouden slechts vitaminepillen zijn geweest, zegt Johny. "Hij werd ook helemaal niet afgevoerd door een ambulance, wat hij beweert, want daar was ik bij. Er is helemaal niemand bij geweest. In werkelijkheid zei ik tegen hem: 'Nou hang ik je over de reling, pleur ik je naar buiten.' Het was een schreeuw om aandacht."

Een rectificatie, geld en excuses van zijn broer: Johny wilde het allemaal gaan halen in de rechtbank, op 3 april. Een hele stap, naar de rechter, zei Johny steeds al en dus is het geen verrassing dat de hele zaak een paar dagen van te voren toch is afgeblazen.

Want ja, Gordon heeft al die dingen dan wel gezegd en ja, Johny was boos. Maar uiteindelijk is familie toch belangrijker dan dat. De twee zijn er met de hulp van zus Marja uitgekomen. Gordon is opgelucht. "Ik ben blij dat ik mijn broer weer terug heb."

Huisje, boompje, beestje

Dat het gezellig is bij André Hazes en Monique Westenberg wisten we dankzij de realityserie van het stel eigenlijk wel. Goed, er wordt hier en daar wel eens wat ruzie gemaakt, maar het is duidelijk dat de twee dol op elkaar zijn en daar gaat het uiteindelijk om.

Vrienden en familie lopen in en uit, André jr. kakelt er gezellig doorheen en de twee honden maken het geheel compleet. Deze week ontdekten we dat die honden het geheel écht compleet maken: als het aan de dieren ligt zijn ze overal bij. Ja, overal.

Hondenhouders weten het: je kunt geen stap zetten of Fikkie/Rakker/Benno is er ook. De bank, de badkamer en de keuken: als het even kan gaat de hond mee. Ook de slaapkamer is daarbij voor veel honden favoriet en het ligt maar net aan het baasje waar het dier wel of niet gewenst is.

Monique heeft haar hond Dunya al ruim veertien jaar en doet het liefst alles met de pitbull. Bij de hond is twee jaar geleden een tumor ontdekt in haar hoofd en sindsdien is de band met Monique nóg hechter geworden. "Ze is mijn beste vriendin, mijn liefde, mijn therapeut, ze is altijd mijn alles geweest."

Dunya slaapt dan ook gewoon gezellig bij Monique en André in bed en is echt overal bij. "Dunya ligt in het midden. Dat vindt André wel wat minder, haha! Als we gaan seksen, schuiven we haar gewoon opzij. Daarna duwen we haar weer terug. Ze kijkt niet eens meer om. Hoort het ook niet, haha."

Waar Dunya het bed te allen tijde deelt met Monique en André wordt hun andere hond Gioia toch echt even de kamer uitgestuurd als het koppel intiem wordt. "Die andere moet daarentegen echt de kamer uit. Die gaat met d'r neus achter ons staan ruiken!"

Bijtgate

Wie beet Beyoncé? Het houdt de entertainmentwereld sinds deze week bezig. 'Queen Bey' werd volgens comediènne Tiffany Haddish in haar gezicht gebeten tijdens een afterparty van een concert van haar man Jay-Z. Maar wie dat deed, zei ze er niet bij.

"Beyoncé stormde weg. Ze rende naar Jay-Z en vertelde hem wat er was gebeurd. Een bekende van Beyoncé liep voorbij en zei: 'Kun je geloven dat die bitch Beyoncé heeft gebeten?'", aldus Tiffany deze week in gesprek met het Amerikaanse blad GQ.

En sindsdien is de entertainmentwereld bezeten: wie had er zo'n trek dat de wangen van Beyoncé er letterlijk om op te vreten uitzagen?

Duidelijk is dat Beyoncé de actrice goed kent: na het incident bood Tiffany aan een lesje te leren aan degene die haar tanden in het gezicht van de zangeres zette, maar Beyoncé wilde dat niet. "Ze zei: 'Tiffany, doe dat maar niet. Ze heeft drugs op. Ze is niet eens dronken. Zo gedraagt ze zich normaal gesproken niet'."

De gastenlijst werd er op nageslagen en het was duidelijk: er waren maar twee opties. Of Sara Foster (90210) of Sanaa Lathan (Alien vs Predator). Sarah voelde zich vereerd dat iemand in de veronderstelling was dat ze zo dichtbij kon komen bij de zangeres en ook Sanaa ontkende meteen.

Toch zijn de vermoedens dat Sanaa het was er nog steeds. Tiffany zou tijdens een optreden al eens hints hebben gegeven over het incident en daarbij gezegd hebben dat de actrice die haar tanden in de zangeres zette, eens een relatie had met rapper French Montana. En laten er nou net heel wat geruchten de ronde hebben gedaan dat de rapper een tijdje iets had met Sanaa.

Momenteel wordt nog altijd niemand uitgesloten, maar het verlossende woord zullen we van Beyoncé in ieder geval nooit horen. Zij heeft in al die tijd nog nooit iets gezegd over het incident. Wil de schuldige alsjeblieft zelf naar voren treden? Veel dank vast.