Zoon Monique van de Ven had graag gestraft willen worden na drugsincident

"Je wilt gestraft worden, boete doen", zegt de nu 24-jarige Sam de Vries in een dubbelinterview met zijn vader Edwin de Vries in de Volkskrant om over hun toneelstuk Westerbork Serenade te praten. "In plaats daarvan werd ik publiekelijk aan de schandpaal genageld."

Niet alleen Sam de Vries was door het drugsgebruik de weg kwijt, ook een vriend van hem had zichzelf niet meer in de hand en sloeg meubels in het huis van zijn ouders kort en klein. In eerste instantie meldde het acteurskoppel dat hun villa was vernield door een onbekende, later brachten ze naar buiten dat het om een vriend van hun zoon ging.

Nachtmerrie

"Die jongen was in een psychose geraakt en had van alles proberen te verbranden in de gashaard", vertelt Edwin de Vries in de krant. "Een nachtmerrie."

"Het was de eerste keer dat we dat spul probeerden, in een veel te hoge dosis. Papa en mama waren op reis", aldus Sam de Vries. "De mediastorm erna maakte op mij de grootste indruk. Ik had nog nooit in de schijnwerpers gestaan en nu lagen we onder vuur."

Toch heeft het incident het gezin dichter bij elkaar gebracht. "Opeens was het wij drieën tegen de wereld."