Voormalig topmodel Janice Dickinson gaat getuigen tegen Cosby

Dickinson beweert dat de voormalige ster van The Cosby Show haar in 1982 misbruikt heeft. Cosby zou een pil in een glas wijn gegooid hebben, waardoor het voormalig model de controle over zichzelf verloor en ten prooi viel aan Cosby, die het hele voorval ontkent.

Dickinson, die zichzelf 's werelds allereerste supermodel noemt, was woedend toen Cosby haar betichtte van leugens. Volgens Dickinson gingen de twee uit eten op de avond van de verkrachting en gaf Cosby haar "de meest vuile blik die ik ooit gezien heb, toen ik weigerde mee te gaan naar zijn kamer", zo beschrijft Dickinson het voorval in haar boek No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel.

Lisa Bloom, de advocate van Dickinson, is evenals haar beroemde client klaar voor de strijd met Cosby: "Ik sta voor, achter en naast haar in deze zaak. Ik ben er trots op om haar te mogen vertegenwoordigen."