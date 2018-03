Familie Jimi Hendrix heeft volgens maker foto onrechtmatig in gebruik

Dat schrijft TMZ.

David Sygall zegt dat hij een fotoshoot deed met Hendrix in de jaren zestig tijdens een repetitie. Hij fotografeerde de gitaarvirtuoos die op zijn Fender-gitaar speelt met de ogen dicht. De foto van de klassieke Hendrix-pose was te zien in het tijdschrift Guitar World in 2002.

Volgens Sygall heeft hij de foto in licentie gegeven aan het magazine, maar niet aan de familie van de in 1970 overleden muzikant. De familie heeft volgens de fotograaf, zonder zijn toestemming, via Purple Haze Properties de foto gebruikt voor onder meer de website van het bedrijf, op sociale media, marihuanaproducten en creditcards.

Zakenpartner

Jimi's broer Leon Hendrix en zijn zakenpartner runnen Purple Haze Properties en zeggen te hebben onderhandeld met Sygall voor gebruik van de foto. Volgens Sygall is er nooit een deal gesloten, maar wordt de foto nog steeds gebruikt.

De fotograaf eist dat Purple Haze stopt met het gebruik van de foto en wil daarnaast aanspraak maken op de opbrengst.