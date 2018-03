Britse strijdkrachten bij huwelijk prins Harry en Meghan Markle

Het Ministerie van Defensie maakte details over de ceremonieondersteuning woensdag bekend.

De meer dan 250 leden zijn aanwezig tijdens de plechtigheid in St. George's Chapel en bij de rondrit die het kersverse paar per koets zal maken. Ook de straten rondom Windsor Castle zullen vol staan met militairen. Muzikale omlijsting komt van de band van de Ierse garde.

Harry en Meghan zijn vereerd dat de strijdkrachten zo'n speciale rol zullen vervullen op 19 mei. "Het leger, en deze eenheden in het bijzonder, hebben een grote betekenis voor prins Harry en het paar is ongelooflijk dankbaar voor hun steun", laat een woordvoerder van Kensington Palace weten.

Gezagvoerder

Prins Harry heeft een bijzondere band met het leger. In 2006 trad hij in dienst van de Blues and Royals, regimenten van de Britse Household Cavalerie, en diende Harry onder meer als Apache-gezagvoerder op missie in Afghanistan.

Tegenwoordig is Harry niet meer in dienst van het leger. In 2015 nam de prins na tien jaar afscheid.