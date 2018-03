Sofia Vergara opnieuw in juridische strijd met ex over embryo's

De exen hebben al tijden een conflict over twee embryo's die Vergara en haar ex Nick Loeb tijdens hun relatie lieten invriezen. Dat deden ze voor het geval ze in de toekomst kinderen wilden krijgen, maar hun relatie hield geen stand.

Loeb probeert al jaren de embryo’s te krijgen en zijn ex Vergara, bekend van Modern Family, heeft dit al meerdere keren weten te voorkomen. Loeb geeft echter niet op.

In januari spande de autocoureur een nieuwe rechtszaak aan in de Amerikaanse staat Lousiana. Vergara, die tegenwoordig getrouwd is met Joe Manganiello, betoogt dat de zaak geen verband heeft met Louisana en daarom moet worden afgewezen.