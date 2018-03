Lauren Verster had eerder kinderen gewild

"Het voelt zo fijn, zo’n kleintje", vertelt de presentatrice woensdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Ik vind het echt heerlijk, het is zo gezellig."

Ook als ze een keer een mindere dag heeft, geniet Verster van haar dochter. "Dan kijk ik naar haar en dan denk ik: ach, het is ook allemaal goed. Met die lekkere bolle wangetjes. Het is nu natuurlijk nog een baby, dus het enige wat ze doet is melk drinken en poepen en kotsen. Ze doet er eigenlijk nog niks voor, maar ik hou de hele wereld van haar. Ik ben verliefd denk ik, ja."

De 37-jarige presentatrice denkt niet dat ze een andere persoon is geworden door het moederschap. "Ik denk dat ik verder eigenlijk niet zoveel veranderd ben. Er is alleen een soort warmere basis in m’n leven. Er is echt iets bij gekomen. Het heeft me rustiger gemaakt, laten we het daarop houden."

Lauren Verster en haar vriend Jasper Diepeveen werden op 29 januari de ouders van dochter Leentje.