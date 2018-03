Taeke Taekema en Airen Mylene kregen bij eerste ontmoeting ruzie

In gesprek met Privé vertelt Mylene (32) dat ze haar partner destijds arrogant vond. "Taeke heeft een soort humor die ik op dat moment niet begreep. Hij maakte een opmerking over hoe goed hij was, waarop ik zei: Dat is toch een grap, mag ik hopen. Maar hij hield stug vol. Dat is Taeke."

De presentatrice en de oud-hockeyer zijn allebei koppig en kregen ruzie. "Toen later bleek dat hij ook in Wie is de Mol? zat, baalde ik daarvan. Mijn zus voorspelde toen al dat er iets tussen ons zou gaan gebeuren. Ik riep: Echt niet, je bent gek. Maar volgens haar ergerde ik me niet voor niets zo aan hem; daar moest meer achter zitten."

Zoon Bodhi werd begin maart geboren en een huwelijk sluiten de twee niet uit. Taekema (38): "Het is niet zo dat we deze zomer al voor het altaar staan, maar we zijn erg gelukkig met elkaar en de kleine. We zien wel wat de toekomst brengt. Misschien is het leuk als Bodhi oud genoeg is om écht onderdeel van de grote dag te zijn."