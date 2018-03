Ruben van der Meer wil dochters weerbaar maken tegen pesten

"Mijn jongste dochter heeft een bril, en zonder die bril ziet ze echt heel weinig. Die bril is op school een keer afgepakt, om haar te pesten", vertelt de komiek in Nieuwe Revu. "Dan moet je daarover op gesprek komen, in het kader van allerlei programma's tegen pesten. Daar heb ik dus geen zin in."

"Ik leer haar hier boksen op de zak, en op het laatst doet ze haar bril af en gaan we sparren, zodat ze gewend is een paar stompen te kunnen uitdelen als haar bril is afgepakt. Want dan gebeurt het niet meer. Zo zijn kinderen: ik pak je bril af, haha, nu kun jij niets meer. Nee, haha, maar nu heb jíj een bloedneus, nu kun jíj niets meer. Klaar, uitgelachen, bril terug, afgelopen."

Naast boksen met zijn dochters, kijkt Van der Meer ook graag naar oude films met ze. "Ik heb ze laatst de tien beste scènes van Jackie Chan laten zien, en erbij verteld: dat is écht, hè. Hij deed dit allemaal zélf. Dat maakte toch wel indruk op ze. Vooral die wetenschap dat hij al die stunts echt deed, en zelf."