Chrissy Teigen en John Legend willen ook een derde kind

"Ik krijg ze het liefst allemaal achter elkaar, zodat ze weinig schelen in leeftijd en ik daarna mijn oude figuurtje terug kan krijgen," grapte het Sports Illustrated-model tegenover Us Weekly.

"Laat ze maar komen, ik vind het prima," aldus Teigen. Echtgenoot Legend is stapelgek op het zwangere lichaam van zijn vrouw. "Hij vindt het helemaal te gek als ik zwanger ben. Hij houdt mijn buik vast, waarin ons kindje zit en wil er elke minuut van de dag voor ons zijn. Van vriendinnen hoor ik dat dat niet vanzelfsprekend is en dat ik me gelukkig mag prijzen met zo'n meelevende man."

Wat betreft een naam voor hun aanstaande zoontje zijn de twee er nog niet uit: "Oh nee, dat is echt een ramp! Zelfs toen we onze dochter Luna kregen, besloten we pas op het laatste moment hoe ze zou gaan heten. En voor een jongetje vinden we het nog lastiger om een leuke naam te bedenken. Ik denk dat we hem eerst moeten zien voordat we hem een naam geven. We kunnen nu wel iets bedenken, maar straks blijkt die naam helemaal niet bij hem te passen. We zien het wel."